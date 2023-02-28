شكرا لقرائتكم خبر عن النصر البحرينى يهزم الوكرة القطرى ويتأهل إلى نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى النصر البحرينى على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة، ليتأهل إلى الدور النهائى.

فيما يخوض فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية أمام نظيره السيب العمانى فى إطار نصف نهائى البطولة العربية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.