شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ألعاب دمنهور يعود مجددا لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق ألعاب دمنهور في حسم تأهله لدوري القسم الثانى فى الموسم المقبل، بعد ضمان تواجده بالمركز الثاني عن المجموعة العاشرة بالقسم الثالث "كفر الشيخ و البحيرة".

وحقق فريق ألعاب دمنهور الفوز على سخا بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، ويتأهل بشكل رسمى للممتاز ب.

وكان فريق ألعاب دمنهور قد هبط الموسم الماضى إلى القسم الثالث بعدما احتل المركز الرابع عشر فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 28 نقطة، ليعود سريعا للقسم الثانى.

من جانب آخر، تنطلق مباريا الجولة العشرين فى دورى القسم الثانى، غدا الأربعاء فى مجموعة بحرى بـ6 مباريات قوية على أن تستكمل المباريات فى المجموعات الثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت.

ونجحت أندية زد ودكرنس ولافيينا فى احتلال صدارة المجموعات الثلاثة بعد مرور 19 جولة من دورى القسم الثانى، فى ظل صراع قوية فى كل مجموعة بين عدة أندية، حيث يتنافس مع زد على الصدارة فى مجموعة القاهرة كل من السكة الحديد والقناة ووادى دجلة، بينما ينافس دكرنس فى مجموعة بحرى كل من جمهورية شبين وطنطا وبلدية المحلة، وفى الصعيد يتنافس كل من بترول أسيوط والجونة مع المتصدر نادى لافيينا.