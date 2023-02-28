شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك × 10 صور قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة خططية خاصة، خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

و أدت المجموعة الأولى فقرة خططية خاصة بخطة اللعب وتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة ، تحت قيادة فيريرا المدير الفني و أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

و تولى تدريب المجموعة الثانية أسامة نبيه المدرب العام و حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد، وتم التركيز معهم على إتقان التسديد على المرمى من كافة المسافات من خلال جمل تكتيكية خاصة.

وأدت المجموعتين بالتناوب فيما بينهم الأمور الفنية والخططية، سواء الخاصة بخطة اللعب أو التسديد .

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية في نهاية المران وشهدت هذه التقسيمة إلقاء فيريرا لعدة محاضرات فنية سريعة على اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات والمهام الفنية والخططية استعدادا للمواجهة المقبلة .

وتم خلال التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك فيها جميع اللاعبين، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.