بلماضي يحصد إعجاب الجماهير بعد تصويته لنجوم عرب في جائزة "الأفضل"



صوّت مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي لنجمين من المنتخب المغربي إلى جانب النجم المصري محمد صلاح في الاستفتاء على جائزة "الأفضل" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) نتائجها أمس الاثنين في حفل ضخم بالعاصمة الفرنسية باريس.



وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيمة.



وأشاد مدونون ومغردون بتصرف بلماضي النبيل، وذلك بعدما منح صوته للمدرب المغربي وليد الركراكي كأفضل مدرب في العالم، وللنجم ياسين بونو كأفضل حارس مرمى.



وأعلن فيفا أمس الاثنين عن أصوات المدربين وقادة المنتخبات، وكشف عن تصويت بلماضي للركراكي في المركز الأول على حساب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي فاز بالجائزة، ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، كما وضع بونو أولا على حساب حارس الريال كورتوا، وحارس الأرجنتين المتوج بكأس العالم إيميليانو مارتينيز الذي توج بجائزة أفضل حارس.



وحصد بلماضي الإعجاب وإشادات واسعة من الجماهير المغربية والعربية التي ثمنت تجاهله بعض الخلافات السياسية بين البلدين، والتي يحاول البعض تضخيمها، على حد تعبير المغردين.



وأشار مدونون إلى أن ما فعله بلماضي هو تأكيد جديد على أخوة الشعبين الجزائري والمغربي الذين تربطهم علاقات طيبة بعيدا عن الخلافات السياسية.



وكتب المحلل الرياضي مازن الريس في منشور له "جمال بلماضي، هذا الرجل الشهم أعطى درسا بتقديره إنجاز المغرب ونجومه في كأس العالم، وفي الوقت الذي خذل به بعض الأشقاء نجوم المغرب كان بلماضي حاضرا".



وقال أحد المدونين "بلماضي إنسان جميل، ترك الحسابات الفارغة جانبا وصوّت للركراكي وبونو"، فيما كتب آخر أن ما فعله بلماضي موقف مميز يحسب له.



في الأثناء، أثنى مصريون في مواقع التواصل على تصويت بلماضي للنجم المصري محمد صلاح، حيث وضعه ثانيا بعد الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيمة.





(وكالة سند)