الامارات | الوحدة يُشارك في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تسمية نادي الوحدة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم موسم 2023 وبمشاركة 37 نادياً، حيث تقام المسابقة بنظام التصفيات التمهيدية ومن ثم النهائيات.

وستُقام البطولة في مدن أبها والباحة والطائف في المملكة العربية السعودية.