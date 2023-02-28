كأس هيرو سانتوش الهندية تشعل أجواء الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن العاصمة السعودية الرياض بطولة كرة القدم الوطنية الهندية، كأس هيرو سانتوش، التي تقام للمرة الأولى خارج الهند، بدءا من اليوم حتى 4 مارس المقبل. وتأتي استضافة السعودية لمباريات كأس هيرو سانتوش في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع جميع الاتحادات بمختلف القارات.

خروج المغلوب

تعد كأس هيرو سانتوش بطولة وطنية على مستوى الولايات الهندية، تتنافس فيها المقاطعات تحت مظلة الاتحاد الهندي لكرة القدم، بنظام خروج المغلوب. وانطلقت البطولة بمشاركة 12 فريقا، تم تقسيمها إلى مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب، فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية، وجاء ميغايالا في المركز الثاني. وتقام مباراتا نصف النهائي اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يلتقي بنجاب متصدر المجموعة الأولى مع ميغايالا وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي سيرفيزس متصدر المجموعة الثانية مع كارناتاكا وصيف المجموعة الأولى.

وتقام مباراتا تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية مساء السبت على استاد الملك فهد الدولي.

النسخة الحالية

انطلقت النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 36 فريقا، يمثلون الولايات والأقاليم الاتحادية في الهند، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ليتأهل بعد ذلك أصحاب الصدارة الـ6، بجانب أفضل 3 فرق من أصحاب المركز الثاني، وأضيف إليه فرق السكك الحديدية، وسيرفيزس، وفريق أوديشا صاحب الضيافة.

وتم تقسيم الـ12 فريقا إلى مجموعيتن بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.