الأرقام القياسية تلاحق الهلال في نصف نهائي آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نادي الهلال عرضا مميزا ليحقق الفوز على الدحيل القطري 7-0، ويضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وبهذا الفوز ضمن الهلال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في السنوات الست الأخيرة.

وسلط موقع دوري أبطال آسيا الضوء على أهم الأرقام والحقائق التي استخلصت من مباراة الدور قبل النهائي.

النهائي الثاني على التوالي

يعتبر نادي الهلال ثاني فريق في تاريخ دوري أبطال آسيا الذي يتأهل إلى نهائي البطولة مرتين على التوالي، وذلك بعد مواطنه الاتحاد الذي حقق هذا الإنجاز عامي 2004 و2005، وعزز الفريق سجله ببلوغ النهائي للمرة الخامسة بالنظام الجديد للبطولة.

فوز تاريخي

سجل نادي الهلال الانتصار الأكبر في تاريخ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على الدحيل بنتيجة 7-0.

انتصارات متتالية

حقق نادي الهلال الفوز التاسع على التوالي في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وهو أكبر عدد من الانتصارات المتتالية ضمن الأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

إيغالو يتألق

بات أوديون إيغالو لاعب الهلال ثالث لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة ضمن الأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة، وسبق أن حقق ذلك لي دونغ - غوك في مباراة فريقه جيونبوك هيونداي موتورز أمام سيريزو أوساكا الياباني عام 2022، ويو بيونغ - سوو في مباراة فريقه الهلال أمام بني ياس الإماراتي عام 2012، كما أن إيغالو بات أول لاعب يسجل رباعية خلال مباراة ضمن الدور قبل النهائي من البطولة.

سباعية جديدة

تمكن نادي الهلال للمرة الثانية في تاريخه من تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة ضمن الأدوار الإقصائية، بعدما كان حقق الفوز على بني ياس الإماراتي بنتيجة 7-1 ضمن دور الـ16 من نسخة عام 2012.

رقم قياسي في الشوط الأول

وتواصلت الأرقام القياسية لنادي الهلال، بعدما بات أول فريق يتمكن من تسجيل 5 أهداف في الشوط الأول من مباراة ضمن الأدوار الإقصائية.

دقة أمام المرمى

خلال المباراة أمام الدحيل سدد لاعبو الهلال 10 محاولات على المرمى، وهو ذات الرقم من التسديدات على المرمى الذي حققه الفريق خلال المباراة أمام الاستقلال الإيراني عام 2013 وأمام الشارقة الإماراتي عام 2022، ولكن هذه المرة كانت الأولى التي يسدد فيها لاعبو الفريق 10 محاولات على المرمى خلال مباراة ضمن الأدوار الإقصائية من البطولة.

22 هدفا

رفع نادي الهلال رصيده إلى 22 هدفا في دوري أبطال آسيا 2022، وهو ثالث أعلى رقم من الأهداف للفريق في البطولة، بعدما كان سجل 29 هدف في نسخة عام 2019، و24 هدف في نسخة عام 2017.

تنوع في التسجيل

يعتبر الهلال وأوراوا ريد دايموندز أبرز فريقين في نسخة هذا العام من حيث نجاح عدد مختلف من اللاعبين في التسجيل خلال مباريات كل منهما، حيث سجل لكل منهما 12 لاعبا مختلفا.

يتميز في الحراسة

شهدت المباراة أمام الدحيل تألق حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، من خلال نجاحه في التصدي لـ7 محاولات على مرماه، وهو الرقم الأعلى من التصديات هذا العام خلال مباراة ضمن الأدوار الإقصائية.