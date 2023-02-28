4 جلسات تناقش تطوير البطولات الرياضية الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني في الرياض، لقاء دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن (الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية السعودية).

وانطلقت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «الرياضة الجامعية محليا ودوليا بكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية «ليونز ايدر» أكد من خلالها المزيني تركيز الاتحاد على الاستثمار في طلاب وطالبات الجامعات حول العالم، على صعيد الثقافة الرياضية، وقيم المنافسة، وتنمية الموهبة، وتطوير المهارة، مبينا جهود الاتحاد الدولي في نشر وتطوير الرياضة الجامعية.

أهمية الرياضة الجامعية

وتناول أهمية الرياضة الجامعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أرقام وإحصائيات البيئة الجامعية في مختلف مناطق المملكة والمتمثلة في عدد الجامعات الحكومية في كل منطقة والجامعات والكليات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي.

وأوضح أن اتحاد الجامعات أعاد صياغة الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لتتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتتمثل في أهداف المستويات الأولى «تمكين حياة صحية عامرة وصحية» والثاني « تعزيز نمط حياة صحي»، والثالث «تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع» و «تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا».

واستعرض المزيني خريطة الأنشطة للموسم الـ13 لبطولات الاتحاد، ومبادرة تطوير الأنشطة البدنية في الجامعات وخاصة الفتيات، إضافة إلى العديد من الحلول لكيفية إسهام البيئة الرياضية الجامعية في دعم رياضة الوطن.

بدوره تحدث المدير العام الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية باولو فريرا عن الحركة الرياضية الجامعية الدولية والأحداث الرياضية للاتحاد، مستعرضا دورات الألعاب العالمية الجامعية والمنتسبين للاتحاد الدولي «الفيزو» وكيفية إدارة هذه الألعاب وسط منظومة تتسم بالتعاون مع أكثر من 40 ألف جامعة من مختلف دول العالم، مبينا الأحداث الرياضية التي قدمها الاتحاد منذ عام 1959 م وحتى عام 2020 م، والتي تمثلت في البطولات والرياضات التي تضمها.

شراكة حقيقية

وناقشت الجلسة الثانية تطوير البطولات الرياضية الجامعية الوطنية، تحدث خلالها رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان وعميد شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور منيرة المقرن، وترأسها رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الجامعات الدكتور علي جباري، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين اللجنة الأولمبية والجامعات من خلال الاتحادات التابعة للجنة واتحاد الجامعات، إذ ستكون الشراكة حجر زاوية لتحقيق الحلم، بصناعة جيل رياضي مثقف ومؤسس أكاديميا وفنيا.

وفي الجلسة الثالثة وعنوانها استضافة البطولات الجامعية الدولية التي ترأسها الدكتور خالد المزيني اتفق المتحدثون والحضور في المناقشة على ضرورة إشراك «القطاع الخاص» كطرف ثالث مهم إلى جانب الاتحادات التابعة للجنة الأولمبية واتحاد الرياضة الجامعية لضمان تطوير الرياضة الجامعية الوطنية عبر استضافة المملكة لبطولات جامعية دولية. فيما ترأس أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي الجلسة الرابعة التي ناقشت نشر وتطوير الألعاب الرياضية الحديثة وتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع ورئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني أعضاء فريق عمل من منسوبي الاتحاد كلفوا بالتواصل مع المهتمين والرياضيين وذوي العلاقة برياضة الوطن، واستقبال مقترحاتهم وأفكارهم لصياغتها كتوصيات لهذا اللقاء.

محاور الجلسات تناولت:

