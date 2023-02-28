الأخضر يلتقي فنزويلا وبوليفيا وديا في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن موعد إقامة معسكر إعدادي للأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في جدة خلال الفترة من (20 - 28) من مارس المقبل.

ويأتي المعسكر تزامنا مع أيام الفيفا، بعد المشاركة الأخيرة للأخضر في مونديال كأس العالم 2022 بقطر والتي خرج منها من دوري المجموعات على الرغم من تسجيل حضور قوي في هذه النسخة بعد أن سجل فوزا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب الأخير بهدفين مقابل هدف جاءت عن طريق الثنائي صالح الشهري وسالم الدوسري قبل أن يخسر مواجهتي بولندا والمكسيك.

وينتظر الأخضر استحقاقا جديدا متمثلا في نهائيات كأس آسيا 2023 آلتي ستستضيفها دولة قطر بعد اعتذار جمهورية الصين، إذ ستنطلق مع مطلع شهر يناير 2024 م بمشاركة منتخبات اليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات العربية المتحدة والصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان والأردن وفلسطين وأوزبكستان والهند والبحرين وطاجيكستان وإندونسيا وتايلاند وهونج كونج وماليزيا وقرغيزستان، بالإضافة لتصفيات كأس العالم المقبلة 2026 التي ستكون مناصفه بين دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك. وسيخوض «الأخضر» خلال معسكر جدة مباراتين وديتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فينزويلا يوم 24 مارس، وفي مباراته الثانية منتخب بوليفيا 28 من ذات الشهر.