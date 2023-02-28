اجتماع تحضيري لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار أمس اجتماعا تحضيريا بمشاركة مديري الجهات ذات العلاقة لبحث استعدادات المحافظة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في مدن الطائف وأبها والباحة. وأكد الأمير سعود بن نهار أهمية هذه البطولة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهميتها لمحافظة الطائف. واستمع لأبرز ما ستقدمه الجهات من خدمات داعمة لإبراز هذا الحدث، إضافة إلى التجهيزات المتعلقة باستقبال المشاركين والمواصلات وغيرها. يذكر أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنها المملكة الصيف المقبل.

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