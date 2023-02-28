«ضربة قوية تهز اتحاد الكرة» .. مجلس جمال علام يتخذ أول القرارات العقابية

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتخاذ أول القرارات العقابية بعد فضيحة خروج منتخب الشباب من بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر من دور المجموعات.

وودع منتخب الشباب أمم إفريقيا من دور المجموعات، بعد ظهوره بمستوى مخيب ونتائج كارثية، وتبخر حلم التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب باندونسيا.

وتعادل منتخب الشباب أمام موزمبيق سلبيا، قبل أن يخسر أمام نيجيريا 1-0، وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات تعرض لخسارة مذلة برباعية أمام السنغال.

ودعا مجلس إدارة اتحاد الكرة، السبت الماضي، لاجتماع طارئ لبحث عدد من القضايا والملفات أبرزها فضيحة خروج منتخب الشباب من مجموعات بطولة أمم إفريقيا.

وجاء أول قرار يدرسه اتحاد الكرة، هو إيقاف اللاعب عبدالرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب، بسبب ما بدر منه في مباراة السنغال بتوجيه عبارات سباب لمحمود جابر المدير الفني للمنتخب بعد خروجه من القائمة النهائية للمباراة.