شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتأكد من جاهزية مصطفى الزنارى قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية مصطفى الزنارى مدافع الفريق، قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وشارك الزنارى بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد شفاءه من الألام العضلية التى كان يعانى منها فى الفترة الأخيرة.

وأصبحت صفوف الزمالك مكتملة بعد شفاء الزنارى ومن قبله أحمد فتوح وكذلك محمود الونش، قبل لقاء بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.