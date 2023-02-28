شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتقدم للأهلى بالهدف الأول فى شباك الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى بالهدف الأول لفريقه فى شباك الداخلية فى الدقيقة 70 من عمر المباراة المُقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا ، ويجلس على دكة بدلاء الاهلى، كلاًُمن : محمد شريف ، اليوديانج ، على لطفى ، محمد مجدى " أفشة " ، على معلول ، محمد عبد المنعم ، شادى حسين ، أحمد نبيل " كوكا " ، رأفت خليل

فيما يضم تشكيل الداخلية ، كلاً من : عماد السيد ، كمال أبو الفتوح ، أحمد سيد عبد النبي ، كيليتشي ، عبد العزيز سيد ، سمير فكري ، آلان كيمبادي ، مصطفى فوزي ، علي محمد أحمد ، كريم يحيى وأحمد عادل.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.