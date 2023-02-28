شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. هجوم أهلاوى بحثاً عن الهدف الأول والداخلية يلعب على المرتدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلى و الداخلية المُقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا ، ويجلس على دكة بدلاء الاهلى، كلاًُمن : محمد شريف ، اليوديانج ، على لطفى ، محمد مجدى " أفشة " ، على معلول ، محمد عبد المنعم ، شادى حسين ، أحمد نبيل " كوكا " ، رأفت خليل

فيما يضم تشكيل الداخلية ، كلاً من : عماد السيد ، كمال أبو الفتوح ، أحمد سيد عبد النبي ، كيليتشي ، عبد العزيز سيد ، سمير فكري ، آلان كيمبادي ، مصطفى فوزي ، علي محمد أحمد ، كريم يحيى وأحمد عادل.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين قبل أن ينشط أداء الأحمر تدريجياً وحاول زيارة شباك عماد السيد حارس الداخلية ، وسدد بيرسي تاو أول كرة خطرة في الدقيقة التاسعة لكنها جاءت أعلى العارضة.

واصل الأهلي هجومه على الداخلية فيما شكّلت هجمات الأخير المرتدة خطورة على مرمى الشناوي ، ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ضم أحد لاعبي الداخلية في الدقيقة 24.

أنحصر اللعب وسط اللملعب وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين في ظل عدة القوة الهجومية للأهلي وأبتعاد الهجمات المرتدة للداخلية ، وأشهر حكم اللقاء محمد معروف بطاقة صفراء لـ نصيب مروان عطية لاعب الأهلي بسبب تدخلع القوي على قدم ألان تشامبادي لاعب الداخلية.

وحاول الاهلي التسجيل في الدقائق الأخيرة وأنقذ الشناوي فرصة خطرة من خطأ لرامي ربيعة مدافع الأهلي ببعدها ينحصر اللعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثلاثي بمشاركة كلاً من ، ديانج بدلاً من مروان عطية ومحمد شريف بدلاً من بيرسي تاو وعلى معلول بدلاً من محمد أشرف ، وحاول الأهلي في انطلاقة هذا الشوط تسجيل هدف الإفتتاح في اللقاء وأنقذ القائد هدف مُحقق للأحمر في الدقيقة 60.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.