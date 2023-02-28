شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ثلاثى فى الأهلى أمام الداخلية ..مشاركة ديانج وشريف ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الأهلي الشوط الثاني من مباراة الداخلية المقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري بتغيير ثلاثي بمشاركة كلاً من ، ديانج بدلاً من مروان عطية ومحمد شريف بدلاً من بيرسي تاو وعلى معلول بدلاً من محمد أشرف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والداخلية المُقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز بالتعادل السلبي..بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين قبل أن ينشط أداء الأحمر تدريجياً وحاول زيارة شباك عماد السيد حارس الداخلية ، وسدد بيرسي تاو أول كرة خطرة في الدقيقة التاسعة لكنها جاءت أعلى العارضة.

واصل الأهلي هجومه على الداخلية فيما شكّلت هجمات الأخير المرتدة خطورة على مرمى الشناوي ، ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ضم أحد لاعبي الداخلية في الدقيقة 24.

ويستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.