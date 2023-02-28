شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يحضر مباراة الأهلى و الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في مباراة الأهلي و الداخلية المقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب مالاوي باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.