الامارات | قطر تستضيف كأس آسيا بين 12 يناير و10 فبراير 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن البلاد ستستضيف كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

كما كشف الاتحاد القطري في موقعه عن تشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبا للرئيس.

وتم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديرا عاما للبطولة.