الامارات | سعيد حارب: العمل الخيري نقطة مضيئة في تاريخ أي رياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن تجمع كوكبة من نجوم كرة القدم العالمين والعرب والخليجين، في دبي للمشاركة في المهرجان الخيري، يؤكد على سمو أخلاق هؤلاء النجوم لدعم المبادرات الإنسانية التي تهم فئة أصحاب الهمم.

وقال حارب في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: «الرياضة تسمو فيها الأخلاق، فالفوز فرحة مؤقتة لكن الأهم من فرحة الفوز هو السمو الأخلاقي، والذي سيبقى النقطة المضيئة واللحظات التي ستبقى في تاريخ أي رياضي، هذه هي القيم التي ندعمها ونبرزها ونقدمها على غيرها من الأشياء، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية على إطلاقها لهذه المبادرة كما نشكر جميع النجوم الحاضرين».

ورحّب حارب بضيوف دبي من المشاركين في المهرجان الخيري، قائلاً: «سعداء أن نجتمع مع هذه الكوكبة من نجوم العالم ودول المنطقة العربية والخليجية الذين جاؤوا لدعم أصحاب الهمم، ونشكرهم على تلك المبادرة مع الوعد بتجدد الموعد مرة أخرى».

واستضاف مجلس دبي الرياضي، أمس، نخبة من نجوم وأبطال العالم البرازيليين وكذلك عدد من نجوم كرة القدم العربية أثناء وجودهم في الدولة للمشاركة في مباراة نجوم العالم وآسيا الخيرية لدعم أصحاب الهمم في الصفراء، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمها اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم في دبي.

وحضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، و رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة،، كما حضر من النجوم البرازيليين كارلوس دونغا، وورماريو، وريفالدو، والداير، الفائزين بكأس العالم 1994 و2002، بالإضافة إلى مواطناهما باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانغ رولف، والكندي غاندي كاسبو، والجزائريان الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيان حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي. وألقى النجوم العالميين الحاضرين في اللقاء كلمة حب وود أكدوا فيها عن سعادتهم بالتواجد في دبي والمشاركة في المباراة الخيرية وسعادتهم لزيارة دبي مؤكدين على أن سعادتهم هذه المرة قد تضاعفت لمشاركتهم في دعم أصحاب الهمم.