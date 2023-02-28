ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتسلم ميسي الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز «الأفضل»، الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز ميسي الجائزة متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني وكيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

تعزيز الرقم القياسي

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على فوزه بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الكروية، عزز ميسي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأحرز الجائزة للمرة السابعة في مسيرته الكروية حتى الآن.

وقبل ثلاثة شهور فقط، لم يكن ميسي مرشحا بقوة للمنافسة الحقيقية على الفوز بهذه الجائزة، ولكن فوزه مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ضاعف من فرصه في الفوز بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الكروية. وبالفعل، توج ميسي مجددا بالجائزة وعزز الرقم القياسي برصيد سبعة ألقاب حتى الآن متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز اللقب خمس مرات سابقة. وقبل انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر، كانت إنجازات ميسي في 2022 قاصرة على الفوز مع سان جيرمان بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، إضافة للفوز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس «فيناليسما»، التي فاز فيها الفريق بصفته بطلا لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) على المنتخب الإيطالي بطل كأس أمم أوروبا.

اللقب العالمي

ولكن اللاعب المخضرم، كتب الفصل الأهم والأبرز في مسيرته الكروية خلال الأسابيع الأخيرة من 2022 بقيادة منتخب بلاده إلى لقب المونديال، والذي كان الجزء الوحيد الغائب عن سجل إنجازات ميسي بعدما توج في 2021 بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وقدم ميسي مجموعة من العروض الرائعة مع المنتخب الأرجنتيني ليستعيد الفريق اتزانه بعد الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة، ليشق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية التي تغلب فيها على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3 / 3 .

وسجل ميسي 7 أهداف في البطولة، منها هدفان في المباراة النهائية كما صنع 3 أهداف لزملائه.

وكانت الصفات القيادية لميسي من أبرز عوامل نجاح المنتخب الأرجنتيني في حصد اللقب العالمي، وأسهم هذا في فوز ميسي (35 عاما) بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة ليصبح أول لاعب يحرز هذه الجائزة مرتين بعد فوزه بنفس الجائزة في مونديال 2014 بالبرازيل رغم هزيمة فريقه أمام المنتخب الألماني في نسخة 2014.

لماذا توج ميسي بجائزة أفضل لاعب لعام 2022؟

