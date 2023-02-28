الأعلى للإعلام: منع بث برنامج رياضي شهير.. وإحالة 3 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة 3 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة، ومنع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة.

وفي التفاصيل، قرر المجلس إحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

كما قرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس، قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.