شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين الأهلى والداخلية فى الدوري الممتاز باستاد السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والداخلية المُقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين قبل أن ينشط أداء الأحمر تدريجياً وحاول زيارة شباك عماد السيد حارس الداخلية ، وسدد بيرسي تاو أول كرة خطرة في الدقيقة التاسعة لكنها جاءت أعلى العارضة.

واصل الأهلي هجومه على الداخلية فيما شكّلت هجمات الأخير المرتدة خطورة على مرمى الشناوي ، ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ضم أحد لاعبي الداخلية في الدقيقة 24.

أنحصر اللعب وسط اللملعب وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين في ظل عدة القوة الهجومية للأهلي وأبتعاد الهجمات المرتدة للداخلية ، وأشهر حكم اللقاء محمد معروف بطاقة صفراء لـ نصيب مروان عطية لاعب الأهلي بسبب تدخلع القوي على قدم ألان تشامبادي لاعب الداخلية.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا ، ويجلس على دكة بدلاء الاهلى، كلاًُمن : محمد شريف ، اليوديانج ، على لطفى ، محمد مجدى " أفشة " ، على معلول ، محمد عبد المنعم ، شادى حسين ، أحمد نبيل " كوكا " ، رأفت خليل

فيما يضم تشكيل الداخلية ، كلاً من : عماد السيد ، كمال أبو الفتوح ، أحمد سيد عبد النبي ، كيليتشي ، عبد العزيز سيد ، سمير فكري ، آلان كيمبادي ، مصطفى فوزي ، علي محمد أحمد ، كريم يحيى وأحمد عادل.

يستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.