شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقترب من الرحيل عن تدريب البنك الأهلى و خالد جلال الأبرز لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى البنك الأهلى الأسبق الأكثر طلبا فى بورصة المدربين خلال الفترة الماضية بعدما تصارعت عليه العديد من الفرق للتعاقد معه لتولى القيادة الفنية لها، أملا فى تحسين أوضاعها بجدول مسابقة الدورى العام.

وكشفت مصادر مقربة من مسؤلى البنك الأهلى أن هناك محاولات مكثفة يقوم بها مسؤلى النادى لإقناع جلال بالعودة لإنقاذ الفريق من دوامه الهبوط التى تطارده هذا الموسم ،بسبب سوء النتائج وتراجع أداء الفريق بشكل عام منذ رحيله في بداية الموسم وفشل حلمى طولان والقبرصى بابا فاسليو في فك شفرة التعامل مع لاعبى البنك حتى الآن .

فى نفس الوقت تلقى خالد جلال عرضاً رسمياً من مسؤلى المصرى وإنبى لتولى المسؤلية الفينة للفريق خلال الموسم الحالى، ولكن المفاوضات مازالت في بدايته خاصة في ظل رغبته في دراسة أوضاع الفريق الذى سيتولى قيادته بما يحقق أهدافه في الموسم الحالى.

وفشل الإسماعيلى في الحصول على خدمات خالد جلال بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى فلجئ إلى حمزه الجمل الذى وافق على تولى المسؤلية مقابل التنازل عن مليون جنيه قيمة مستحقاته المالية لدى النادى من فترة ولايته الأولى في الموسم الماضى.