شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعات القسم الثانى قبل الجولة العشرين.. زد ودكرنس ولافيينا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة العشرين فى دورى القسم الثانى، غدا الأربعاء فى مجموعة بحرى بـ6 مباريات قوية على أن تستكمل المباريات فى المجموعات الثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت.

ونجحت أندية زد ودكرنس ولافيينا فى احتلال صدارة المجموعات الثلاثة بعد مرور 19 جولة من دورى القسم الثانى، فى ظل صراع قوية فى كل مجموعة بين عدة أندية، حيث يتنافس مع زد على الصدارة فى مجموعة القاهرة كل من السكة الحديد والقناة ووادى دجلة، بينما ينافس دكرنس فى مجموعة بحرى كل من جمهورية شبين وطنطا وبلدية المحلة، وفى الصعيد يتنافس كل من بترول أسيوط والجونة مع المتصدر نادى لافيينا.

ونستعرض فى التقرير التالى ترتيب المجموعات الثلاثة قبل انطلاق مباريات الجولة العشرين..

ترتيب مجموعة القاهرة..

1 زد 40 نقطة

2 السكة الحديد 39 نقطة

3 القناة 38 نقطة

4 وادى دجلة 38 نقطة

5 الترسانة 30 نقطة

6 بتروجت 29 نقطة

7 الاتصالات 27 نقطة

8 العبور 27 نقطة

9 منتخب السويس 26 نقطة

10 بورتو السويس 26 نقطة

11 مستقبل وطن 20 نقطة

12 الإنتاج الحربى 20 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

13 النصر 17 نقطة

15 إيسترن كومبانى 16 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية..

1 دكرنس 34 نقطة

2 جمهورية شبين 33 نقطة

3 طنطا 33 نقطة

4 بلدية المحلة 31 نقطة

5 كفر الشيخ 31 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 31 نقطة

7 المنصورة 28 نقطة

8 بروكسى ورك 27 نقطة

9 الحمام 24 نقطة

10 اتحاد نبروه 23 نقطة

11 الأوليمبى 22 نقطة

12 سبورتنج 22 نقطة

13 المجد السكندرى 17 نقطة

14 الهلال بالضبعة 16 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 9 نقاط

ترتيب مجموعة الصعيد..

1 لافيينا 43 نقطة

2 بترول أسيوط 41 نقطة

3 الجونة 38 نقطة

4 النصر للتعدين 35 نقطة

5 مصر المقاصة 31 نقطة

6 كيما أسوان 30 نقطة

7 الألومنيوم 25 نقطة

8 المنيا 25 نقطة

9 أسمنت أسيوط 23 نقطة

10 ديروط 22 نقطة

11 الفيوم 18 نقطة

12 شُبان قنا 18 نقطة

13 ملوى 18 نقطة

14 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

15 مركز شباب الطامية 16 نقطة

16 المدينة المنورة 11 نقطة