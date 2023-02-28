شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بأن هناك 35 دولة أكدت مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث أولى سلسلة بطولات كأس العالم بالموسم.

ويشارك في البطولة ، 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فرداً، يمثلون 35 دولة وهم :-" مصر ، الارجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، ايرلندا، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، اوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ الحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبًا ولاعبة بواقع 12 لاعبًا و 12 لاعبة.

وكانت مصر قد حصلت على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024 لمواسم 2022 ، 2023 ، و 2024.