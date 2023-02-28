شكرا لقرائتكم خبر عن الأريتيرى تسيجاى حكماً لمباراة المنتخب الأولمبى أمام زامبيا فى تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة المنتخب الأولمبي أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

واستقر لجنة الحكام بالكاف على تعيين الحكم الأريتيري تيكلي موجوس تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه مواطنه إيبويل مايكل ووياهانيس تاويلديس، والحكم الرابع إدريس محمد.

تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى فى السادسة مساءً، و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا فى السادسة مساءً أيضا بتوقيت القاهرة.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناءً على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية، ويعتبر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى نفسه فى حال انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة والمهمة جداً فى مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي، ويتابع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.