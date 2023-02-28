شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يتقدم للمصرى البورسعيدى أمام انبى فى الدقيقة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي لفريقه أمام انبي ، بهدف في الدقيقة 31 ، في المباراة المقامة حالياً على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو موسى، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد

خط الوسط: إسلام عطية، زياد كمال

وأمامهما: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويضم تشكيل انبي كل من :

حراسة المرمى : رضا السيد

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مروان داود.

خط الوسط : أحمد يوسف - أحمد العجوز - محمد عبد العاطي - إيريك تراوري.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، عبد العزيز البلعوطي و محمد حامد وعمرو مرعي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وصلاح زايد وأحمد عيد وناصر مودي وعماد ميهوب.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتذوق الهزيمة في 10 مواجهات، وأحرز لاعبو إنبى 16 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا آخر.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.