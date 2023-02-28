شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف +90 سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بثنائية الدورى الممتاز وصلاح محسن رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والذى أقيم على ستاد المقاولون العرب.

وأحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الاهلى في الدقيقة 50 بينما سجل عمرو حلاوة لفريق سيراميكا في الدقيقة 77 بينما عزز صلاح محسن بالهدف الثانى فى الدقيقة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 محتلا المركز العاشر .

وحصد صلاح محسن مهاجم فريق سيراميكا جائزة رجل المباراة عقب أحراز هدف الفوز لفريقه .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المباراة بتشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ محمود قاعود

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعباني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا – أحمد رمضان " بيكهام " .

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان .