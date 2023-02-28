شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُعلن تشكيل المصرى البورسعيدى لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة إنبي، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو موسى، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد

خط الوسط: إسلام عطية، زياد كمال

وأمامهما: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي.