شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُعلن تشكيل المصرى البورسعيدى لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل على النحو التالي:
في حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو موسى، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد
خط الوسط: إسلام عطية، زياد كمال
وأمامهما: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو
خط الهجوم: مروان حمدي.
ويحتل إنبى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتذوق الهزيمة في 10 مواجهات، وأحرز لاعبو إنبى 16 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا آخر.
ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.