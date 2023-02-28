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المصرى البورسعيدى يفوز على إنبى 2-1 فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق  المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم مروان حمدي للمصري في الدقيقة 30 ، وعزز زياد حمدي تقدم المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واحرز هدف انبي أوفا في الدقيقة 82.

وشهد الشوط الأول طرد مروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 ، بعد تدخل عنيف علي لاعب انبي .

وبهذه النتيجة ، يحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، ويحتل إنبى المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو موسى، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد

خط الوسط: إسلام عطية، زياد كمال

وأمامهما: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي.

 

وضم تشكيل انبي كل من :

 

حراسة المرمى :  رضا السيد 

 

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مروان داود.

 

خط الوسط : أحمد يوسف - أحمد العجوز - محمد عبد العاطي - إيريك تراوري.

 

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

 

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، عبد العزيز البلعوطي و محمد حامد وعمرو مرعي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وصلاح زايد وأحمد عيد وناصر مودي وعماد ميهوب.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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