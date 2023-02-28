شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يفوز على إنبى 2-1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.
تقدم مروان حمدي للمصري في الدقيقة 30 ، وعزز زياد حمدي تقدم المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واحرز هدف انبي أوفا في الدقيقة 82.
وشهد الشوط الأول طرد مروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 ، بعد تدخل عنيف علي لاعب انبي .
وبهذه النتيجة ، يحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، ويحتل إنبى المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة.
وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:
في حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو موسى، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد
خط الوسط: إسلام عطية، زياد كمال
وأمامهما: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو
خط الهجوم: مروان حمدي.
وضم تشكيل انبي كل من :
حراسة المرمى : رضا السيد
خط الدفاع : علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مروان داود.
خط الوسط : أحمد يوسف - أحمد العجوز - محمد عبد العاطي - إيريك تراوري.
خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، عبد العزيز البلعوطي و محمد حامد وعمرو مرعي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وصلاح زايد وأحمد عيد وناصر مودي وعماد ميهوب.