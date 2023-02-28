شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز و التى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد بتروسبورت . وجاء التشكيل علي النحو التالي حراسة المرمي.. أحمد صبحي خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ محمود قاعود خط الهجوم.. باسم مرسي وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي محمود الزنفلي _ عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ أسامة فيصل _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ فراس عايفية . حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر خط الهجوم: أحمد ياسر ريان يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - صلاح محسن - محمود زلاكه.