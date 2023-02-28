شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى و سيراميكا في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق باسم مرسى و كريم بامبو بينما هجمات فريق سيراميكا عن طريق أحمد ياسر ريان و محمد إبراهيم و ميد جابر .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المباراة بتشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ محمود قاعود

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعباني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا – أحمد رمضان " بيكهام " .

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان .