شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: العرضيات والمرتدات سلاح علاء عبد العال لتهديد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى السابق، أن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية سيعتمد على الهجمات المرتدة والعرضيات لمباغتة النادى الأهلى فى المباراة التى ستقم بعد قليل، قليل فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس: "إن علاء عبدالعال سيعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق لاعبه سمير فكرى الذى يمتلك السرعات والمهارة التى يستطيع تهديد دفاع الأهلى، خاصة فى الهجمات المرتدة التى سيكون عدد لاعبى الأهلى قليلين فى الدور الدفاعى".

وأضاف أمير الموهوبين: "العرضيات أيضا سلاح خطير لعلاء عبد العال لوجود المهاجم مصطفى فوزى الذى يجيد ضربات الرأس بشكل مميز وكذلك على الزهدى الذي يدخل كمهاجم ثانى".

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.