شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: العرضيات والمرتدات سلاح علاء عبد العال لتهديد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس: "إن علاء عبدالعال سيعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق لاعبه سمير فكرى الذى يمتلك السرعات والمهارة التى يستطيع تهديد دفاع الأهلى، خاصة فى الهجمات المرتدة التى سيكون عدد لاعبى الأهلى قليلين فى الدور الدفاعى".
وأضاف أمير الموهوبين: "العرضيات أيضا سلاح خطير لعلاء عبد العال لوجود المهاجم مصطفى فوزى الذى يجيد ضربات الرأس بشكل مميز وكذلك على الزهدى الذي يدخل كمهاجم ثانى".
ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.