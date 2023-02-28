شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب السلام لخوض مباراة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الأهلي منذ قليل إلى ملعب السلام لخوض مباراة الداخلية في بطولة الدوري ، وفور وصول حافلة الأهلي قام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض اللقاء.
ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.
وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.