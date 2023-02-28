شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب السلام لخوض مباراة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الأهلي منذ قليل إلى ملعب السلام لخوض مباراة الداخلية في بطولة الدوري ، وفور وصول حافلة الأهلي قام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض اللقاء.

ويستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.