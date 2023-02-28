شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وأفشة وديانج وعبد المنعم دكة فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الاهلى في مباراة الداخلية الليلة ، كلاًُمن : محمد شريف ، اليوديانج ، على لطفى ، محمد مجدى " أفشة " ، على معلول ، محمد عبد المنعم ، شادى حسين ، أحمد نبيل " كوكا " ، رأفت خليل

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا.

ويستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.