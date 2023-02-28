شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عبد الرحمن رشدان من حسابات المنتخب الأولمبي لمباراتى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي استبعاد عبد الرجمن رشدان لاعب منتخب الشباب والنادي الأهلي من حساباته في معسكر المنتخب المقبل لمباراتي زامبيا في تصفيات إفريقيا بسبب ما بدر من اللاعب في معسكر منتخب الشباب وخلافاته مع الجهاز الفني بقيادة محمود جابر.

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.

تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى فى السادسة مساءً، و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا فى السادسة مساءً أيضا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناءً على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية، ويعتبر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى نفسه فى حال انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة والمهمة جداً فى مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي، ويتابع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.