شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي، الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا للقاء صن داونز، ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة مع الجهاز الفني للفريق لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفني، والأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم في تأهل الأهلي إلى الأدوار النهائية للبطولة.

على صعيد متصل ، يستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.