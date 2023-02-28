شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل التدريبات الجماعية استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز و أهميتها في مشوار الفريق.

و طالب المدير الفني من اللاعبين التركيز وتنفيذ التعليمات المطلوبة منهم بكل دقة استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.