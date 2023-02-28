موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى الزمالك للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد أن خسر في بطولة إفريقيا أمام الترجي 2-0.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة.

وفى المقابل يحتل فريق بيراميدزالمركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام بيراميدز.

قائمة الزمالك:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة سموحة.

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - روقا - شيكابالا - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.