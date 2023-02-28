الامارات | أول اتحاد رياضي روسي يغادر أوروبا للعب في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام روسية عن موافقة الاتحاد الآسيوي للشطرنج على انضمام الاتحاد الروسي للشطرنج إلى المنظمة، وأعلنت عن مشاركة الرياضيين الروس ببطولات "القارة الصفراء" اعتباراً من مطلع في الأول من مايو المقبل.

وقالت قناة روسيا اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي": "تم اتخاذ القرار في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج، إذ صوت 29 مندوبا لصالح الانضمام، مقابل صوتاً واحداً ضده فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت".

وأوضحت أن اتحاد الشطرنج الروسي تلقى الأسبوع الماضي الإذن من مجلس الاتحاد الدولي للعبة بالانتقال من أوروبا إلى آسيا.