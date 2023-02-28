أوفا وكابو يقودان هجوم إنبى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى

القاهرة - سامية سيد -

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : رضا السيد

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مروان داود.

خط الوسط : أحمد يوسف - أحمد العجوز - محمد عبد العاطي - إيريك تراوري.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، عبد العزيز البلعوطي و محمد حامد وعمرو مرعي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وصلاح زايد وأحمد عيد وناصر مودي وعماد ميهوب.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتذوق الهزيمة في 10 مواجهات، وأحرز لاعبو إنبى 16 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا آخر.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.