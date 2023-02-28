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غزل المحلة يقرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة من أسوان

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القاهرة - سامية سيد -  

 

قرر مجلس ادارة نادي غزل المحلة،  خصم 50  الف جنيه من كل لاعب في الفريق بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الحولة العشرين ببطولة الدوري ، بالإضافة الي سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة. 

 

ويعقد اليوم مجلس الإدارة بغزل المحلة  اجتماع طاريء مع الجهاز الفني بقيادة عبد الباقي جمال ، لمعرفة اسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وحالة التذبذب في الأداء التي أصابت اللاعبين خاصة مع الانتقالات الشتوية الماضية. 

 

ومن جانبه، قال صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة ، " أن مشكلة الفريق أمام أسوان أن اللاعبين كانوا خارج الخدمة والنتيجة طبيعية"، وتابع: "اللاعبون ليس عندهم أي مشكلة في المستحقات، الإدارة وفرت لهم كل مستحقاتهم، وما حدث في مباراة أسوان غير مفهوم".

 

وفي سياق اخر ، يستعد الفريق لمواجهة نظيره الداخلية  والمقرر اقامتها يوم 8 مارس المقبلة في مباراة هامة للفريقين نظرا لنتائج الفريقين الأخيرة في الدوري حيث يحتاج كل منهما الفوز بالمباراة لتحسين وضعهما في الدوري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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