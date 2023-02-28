شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس ادارة نادي غزل المحلة، خصم 50 الف جنيه من كل لاعب في الفريق بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الحولة العشرين ببطولة الدوري ، بالإضافة الي سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

ويعقد اليوم مجلس الإدارة بغزل المحلة اجتماع طاريء مع الجهاز الفني بقيادة عبد الباقي جمال ، لمعرفة اسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وحالة التذبذب في الأداء التي أصابت اللاعبين خاصة مع الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن جانبه، قال صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة ، " أن مشكلة الفريق أمام أسوان أن اللاعبين كانوا خارج الخدمة والنتيجة طبيعية"، وتابع: "اللاعبون ليس عندهم أي مشكلة في المستحقات، الإدارة وفرت لهم كل مستحقاتهم، وما حدث في مباراة أسوان غير مفهوم".

وفي سياق اخر ، يستعد الفريق لمواجهة نظيره الداخلية والمقرر اقامتها يوم 8 مارس المقبلة في مباراة هامة للفريقين نظرا لنتائج الفريقين الأخيرة في الدوري حيث يحتاج كل منهما الفوز بالمباراة لتحسين وضعهما في الدوري.