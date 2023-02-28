شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة جمعت الأهلى مع الداخلية قبل لقاء الليلة ؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

التقى فريق الاهلى والداخلية في 16 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 بالدوري + 2 بكأس مصر)، حقق الأحمر 12 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 33 هدف بينما سجل هجوم الداخلية تسعة أهداف فقط.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت اخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الاحمر برباعية مقابل هدف.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.