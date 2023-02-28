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تعرف على تشكيل البنك الأهلى و سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الممتاز و التى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد بتروسبورت . 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

 

حراسة المرمي.. أحمد صبحي 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو  _ محمود قاعود 

 

خط الهجوم.. باسم مرسي 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

محمود الزنفلي _ عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ أسامة فيصل _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين  _ فراس عايفية . 

 

 

حراسة المرمى: محمد بسام

 

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام 

 

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر 

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - صلاح محسن - محمود زلاكه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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