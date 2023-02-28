شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى و سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. أحمد صبحي
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ محمود قاعود
خط الهجوم.. باسم مرسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
محمود الزنفلي _ عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ أسامة فيصل _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ فراس عايفية .
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام
خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - صلاح محسن - محمود زلاكه.