شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يشيد بفرد أمن أعاد جوازات سفر ومبلغ مالى لبعثة الكونغو بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بأمانة محمد شعبان فرد أمن يعمل لديه، بعد عثوره على حقيبة سوداء بداخلها جوازات سفر وهاتف آيفون ومبلغ مالى بالعملة الصعبة، تخص بعثة منتخب الكونغو لكرة القدم.

وكان تيتوس كوناموين مندوب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمجموعة الإسماعيلية لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة أوصى "محمد شيحة" أن يقدم الشكر للمسؤولين عن أفراد الأمن لعثور فرد أمن يدعى محمد شعبان، على حقيبة سوداء اللون فى حجرة خلع ملابس اللاعبين بإستاد هيئة قناة السويس الجديد تخص منتخب الكونغو تحتوى على 25 جواز سفر وهاتف آيفون وسماعات وكابل شحن ومحفظتين بداخلهما عملات أجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الإسماعيلية لبطولة كأس امم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة كانت تضم أربع منتخبات أوغندا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى والكونغو، والمجموعة الثانية بالإسماعيلية تأهل منها للدور الربع نهائى لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة الكونغو وأوغندا، وأفضل ثالث جنوب السودان.



جوازات السفر