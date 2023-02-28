شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غياباً عن الأهلى أمام الداخلية بالدورى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويغيب عن الاهلى في مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود متولى وعمرو السولية وبرونو سافيو وخالد عبد الفتاح بسبب الاصابة فيما يغيب التونسى محمد الضاوى كريستو لتواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الامم الافريقية تحت 20 عاماً فيما تم إستبعاد أيمن أشرف وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.