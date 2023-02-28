شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الداخلية وغزل المحلة فى استاد بتروسبورت بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الداخلية خطابا رسميا من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد علي إقامة مباراته المقبلة أمام غزل المحلة ، بإستاد بتروسبورت بدلاً من ستاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، علي أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة 3 عصراً .

ومن ناحية أخري ، خصص مسئولو نادي الداخلية مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم للفوز في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري ومن المتوقع أن يبدأ الداخلية المباراة بهذا التشكيل: حراسة المرمى : محمد مجدي خطتها الدفاع : عبد العزيز السيد، محمد نجيب، أحمد سيد عبد النبي، محمود طلعت خط الوسط: كليتشي شيميزين، كريم يحيى، أحمد عادل عبد الرسول، علي خط الهجوم : سمير فكري، مصطفى فوزي.