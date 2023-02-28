شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد شروط ترشيحات اختيارات لاعبى منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الشروط الخاصة بترشيحات الأندية لاختبارات منتخب الناشئين تحت 17 عام التي ستقام على صالة رقم 4 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة يوم 1 مارس 2023 موعد اختبارات أندية القاهرة ويوم 2 مارس 2023 موعد اختبارات أندية الجيزة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

يشرف على الاختبارات البرازيلي بيرسي أونكن الخبير الأجنبي الذي تعاقد معه اتحاد الكرة الطائرة في الفترة الماضية .

ووضع اتحاد الكرة الطائرة الشروط وهي أن من حق كل نادي ترشيح 4 لاعبين أولاد لحضور الاختبارات على أن يكون الترشيح بخطاب رسمي من النادي.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة منع حضور أي لاعب للإختبارات بدون خطاب رسمي من ناديه يفيد بالموافقة على ترشحه لخوض اختبارات منتخب الناشئين.

وتم تحديد اللاعبين من مواليد 2008 و2009 الذي سيتم إخضاعهم للاختبارات.