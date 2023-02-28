شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تحسم التعاقد مع رئيس الحكام الجديد..والأهلى يواجه الداخلية.."النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة وأبرزها حسم الجبلاية تفاصيل التعاقد مع فيتور بيريرا لتولى رئاسة لجنة الحكام، وتجهيز الزمالك أحمد فتوح ومصطفى شلبى لمواجهة بيراميدز.

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، بعدما تحفظ الخبير البرتغالى على الراتب الذى وضعته الجبلاية، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن الراتب.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

يستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

يجهز الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

وكان فيرير قد استبعد أحمد فتوح من قائمة الزمالك أمام الترجى بداعى الإصابة وعدم وصوله لفورمة المباريات وابتعاده عن المشاركة مع الفريق طيلة الفترة الماضية وهو ما جعل فيريرا يعتمد على محمد عبد الشافى، بينما غاب مصطفى شلبى لأسباب فنية بسبب هبوط مستواه الفنى وعدم تركيزه طوال الفترة الأخيرة بالرغم من مشاركاته العديدة مع الفريق.

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.