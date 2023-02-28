شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الداخلية الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة أسوان مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وكذلك أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك في الجولات الأخيرة للدوري.

وقاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 18 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.