شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والداخلية بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماهو موقف الاهلى والداخلية فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

س: من يدير مباراة الاهلى والداخلية تحكيمياً ؟

ج: محمد معروف حكم ساحة، محمد عبد المجيد وأحمد عادل عبد الفتاح مساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، خالد الغندور حكم فيديو، خالد حسين مساعد حكم فيديو.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والداخلية ؟

ج: التقى فريق الاهلى والداخلية في 16 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 بالدوري + 2 بكأس مصر)، حقق الأحمر 12 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 33 هدف بينما سجل هجوم الداخلية تسعة أهداف فقط.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والداخلية ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا طلب كولر من لاعبى الاهلى قبل مواجهة الداخلية ؟

ج: طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة أسوان مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وكذلك أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك في الجولات الأخيرة للدوري.